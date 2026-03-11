Villa Pamphili, dalla rissa in un bar a controlli e fuga: in una serie di video gli spostamenti di Kaufmann

Nel corso del processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili che vede imputato Francis Charles Kaufmann sono stati mostrati una serie di video, della durata complessiva di circa 20 minuti, con cui gli inquirenti hanno ricostruito i giorni precedenti alle morti e poi la fuga in Grecia dell'uomo. Fotogrammi di telecamere di sorveglianza in cui viene immortalata anche la rissa avvenuta in un bar del centro di Roma durante la quale Kaufmann - che era in compagnia della compagnia Anastasia e della figlia Andromeda - venne colpito da un avventore con un violento pugno al volto.