Villa Pamphili, dalla rissa in un bar a controlli e fuga: in una serie di video gli spostamenti di Kaufmann
Grazie ai filmati, gli inquirenti hanno ricostruito i giorni precedenti alle morti e poi l'allontanamento in Grecia dell'uomo
© Da video
Nel corso del processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili che vede imputato Francis Charles Kaufmann sono stati mostrati una serie di video, della durata complessiva di circa 20 minuti, con cui gli inquirenti hanno ricostruito i giorni precedenti alle morti e poi la fuga in Grecia dell'uomo. Fotogrammi di telecamere di sorveglianza in cui viene immortalata anche la rissa avvenuta in un bar del centro di Roma durante la quale Kaufmann - che era in compagnia della compagnia Anastasia e della figlia Andromeda - venne colpito da un avventore con un violento pugno al volto.
I filmati
In altri video finiti agli atti del processo, in corso davanti alla Corte d'Assise, si assiste ai controlli a cui venne sottoposto in strada l'imputato e, in particolare, quello in cui era visibilmente ubriaco e con la sola figlioletta al seguito. Altri filmati lo riprendono dopo il duplice omicidio mentre è in fuga, prima alla stazione Tiburtina, poi in aeroporto e, infine, sull'isola greca di Skiathos dove venne arrestato.