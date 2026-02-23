Omicidi Villa Pamphili, la piccola Andromeda digiuna a lungo prima di essere uccisa: "Strangolata con forza"

Kaufmann, che per diversi mesi aveva usato alcuni alias, è stato arrestato diversi giorni dopo il ritrovamento dei corpi in Grecia per poi essere estradato in Italia. L'imputato, che non ha mai confessato, era presente in tutte le udienze. Il suo legale ha chiesto che l'uomo sia sottoposto a perizia psichiatrica, una richiesta a cui la procura si è fortemente opposta. I giudici non si sono ancora pronunciati in merito. Tra aprile e maggio è prevista la testimonianza dei genitori di Anastasia Trofimova, e nonni di Andromeda, che verranno a Roma dalla Russia.