Omicidi Villa Pamphili, la piccola Andromeda digiuna a lungo prima di essere uccisa: "Strangolata con forza"
Nuove rivelazioni nel caso di Villa Pamphili. Stando alla testimonianza del medico legale l'americano Francis Kaufmann avrebbe usato una violenza inaudita, come dimostrano i segni di traumi sul capo della piccola
© Italy Photo Press
Avrebbe tenuto a digiuno per diverse ore, forse per "interi giorni", la figlioletta di pochi mesi Francis Kaufmann, l'americano imputato per il duplice omicidio di Villa Pamphili a Roma. Poi l'ha soffocata con tale forza da causarle un edema cerebrale. Lo ha raccontato, durante la sua testimonianza davanti alla prima Corte d'Assise di Roma, il medico legale Gerardo De Masi, anatomopatologo dell'ospedale capitolino Gemelli e parte del pool medico che ha compiuto le autopsie sui corpi della piccola Andromeda Ford e della madre Anastasia Trofimova.
La morte della piccola Andromeda
Una violenza inaudita, come dimostrano i segni di traumi sul capo della piccola di 81 centimetri e 9,6 chili. Una forza esagerata rispetto alla fragilità di una vittima indifesa, che ne ha causato la compressione degli organi del collo. Così è stata uccisa Andromeda Ford, che dal padre ora imputato ha ereditato il cognome fittizio dell'alias Rexal Ford con cui l'uomo si fingeva regista ed era riuscito ad avere accesso a quasi un milione di euro sotto forma di tax credit. Una morte tremenda a cui la bimba di 11 mesi è stata condannata dal suo genitore tra le 24 e le 35 ore prima del suo ritrovamento, avvenuto nel pomeriggio del 7 giugno scorso sotto le siepi del parco romano.
L'autopsia su Trofimova, il corpo trascinato e il tasso alcolemico
Ben diversi, e sicuramente meno chiari, i risultati dell'esame autoptico condotto sul corpo della giovane russa Anastasia Trofimova, compagna di Kaufmann e madre di Andromeda. Uccisa almeno due giorni prima della figlioletta, il suo corpo è stato rinvenuto quando era ormai in avanzato stato di decomposizione. Una condizione che, nonostante la difficoltà delle analisi per i medici legali, non ha nascosto le evidenti escoriazioni alle gambe, segni ritenuti compatibili con un trascinamento quando la donna era ancora viva. La morte, secondo i periti, sarebbe stata causato anche per la donna da un violento strangolamento da parte di terzi. Esclusa ogni ipotesi di decesso per cause naturali. Gli esami tossicologici avebbero inoltre rivelato ch, al momento della morte, la donna aveva un tasso alcolemico non alto ma sufficiente ad abbassarne le capacità di difendersi.
La richiesta di perizia e la testimonianza dei genitori di Anastasia
Kaufmann, che per diversi mesi aveva usato alcuni alias, è stato arrestato diversi giorni dopo il ritrovamento dei corpi in Grecia per poi essere estradato in Italia. L'imputato, che non ha mai confessato, era presente in tutte le udienze. Il suo legale ha chiesto che l'uomo sia sottoposto a perizia psichiatrica, una richiesta a cui la procura si è fortemente opposta. I giudici non si sono ancora pronunciati in merito. Tra aprile e maggio è prevista la testimonianza dei genitori di Anastasia Trofimova, e nonni di Andromeda, che verranno a Roma dalla Russia.