"Quando si muore, si dovrebbero portare con sé i propri cari. In questo modo, nessuno dovrà soffrire": l'ultimo post del presunto autore del triplice omicidio di Roma
La frase pubblicata la sera del 25 giugno su Facebook, alla vigilia del delitto che avrebbe commesso
"Una persona non muore da sola; muore lasciando che anche qualcun altro muoia. Pertanto, quando si muore, si dovrebbero portare con sé i propri cari. In questo modo, nessuno dovrà soffrire". E' il testo dell'ultimo post pubblicato su Facebook da Shahadat Hossain, presunto autore del triplice delitto di Roma che ha sconvolto la comunità bengalese.