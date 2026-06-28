Continuano le ricerche di Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Le indagini si concentrano sulla rete dei suoi contatti e sui luoghi che abitualmente frequentava. Posti di blocco sono scattati in città - con polizia, carabinieri e altre forze dell'ordine che, foto alla mano, verificano con attenzione se qualcuno possa corrispondere a lui - controlli anche nelle stazioni ferroviarie, agli stazionamenti di autobus diretti verso l'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere.