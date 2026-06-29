Comprensibilmente agitata, la 36enne è riuscita a chiamare il compagno, che grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza collegato da remoto, ha ricostruito quanto accaduto e ha allertato il 112. Una volta giunti nell'abitazione dell'uomo, i militari hanno trovato sul tavolo 15 euro in contanti e un pacchetto di sigarette probabilmente sottratti dalla casa della donna.



Ora l'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, con l'accusa di violenza sessuale e furto. Ai militari la vittima avrebbe raccontato che quella notte sarebbe stata il culmine di una lunga serie di episodi intimidatori e comportamenti molesti da parte del vicino, mai denunciati perché fino a quel momento non si era spinto a un'aggressione così grave. L'uomo risulta già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati di violenza di genere.