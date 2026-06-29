l'incubo nella notte

Entra in casa e tenta di violentare una donna a Procida: arrestato un 34enne

L'uomo era già noto alle forze dell'ordine

29 Giu 2026 - 17:11
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A Procida, una giovane donna che si trovava a casa con i suoi figli, si è svegliata nel cuore della notte trovando il vicino di casa aggirarsi dentro la propria abitazione. Passano pochi minuti e l'uomo, 34 anni, le si scaglia contro aggredendola. Cerca di lottare per sottrarsi a un tentativo di violenza sessuale mentre i suoi bambini dormono nelle stanze accanto.

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La dinamica

 Si tratta di una donna di 36 anni, originaria del posto. Tutto è iniziato intorno alle 4.1del mattino, sola in casa dopo l'uscita del compagno, è stata svegliata da un rumore proveniente dalla cucina. Una volta controllata la stanza, la giovane ha sorpreso il vicino intento a rovistare nei cassetti.

L'arresto

 L'uomo, secondo la ricostruzione dei militari, non si sarebbe limitato all'intrusione: con tono minaccioso le ha imposto di preparargli un caffè. La donna allora, terrorizzata ma determinata a non mettere in pericolo i figli piccoli, ha cercato prima di assecondarlo. Ma mentre era di spalle, il 34enne l'ha afferrata e ha tentato di abusare di lei. La vittima ha opposto resistenza con tutte le forze, riuscendo, infine, a liberarsi e a spingere l'aggressore fuori dalla propria abitazione. A questo punto il 34enne è fuggito.

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Comprensibilmente agitata, la 36enne è riuscita a chiamare il compagno, che grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza collegato da remoto, ha ricostruito quanto accaduto e ha allertato il 112. Una volta giunti nell'abitazione dell'uomo, i militari hanno trovato sul tavolo 15 euro in contanti e un pacchetto di sigarette probabilmente sottratti dalla casa della donna.

Ora l'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, con l'accusa di violenza sessuale e furto. Ai militari la vittima avrebbe raccontato che quella notte sarebbe stata il culmine di una lunga serie di episodi intimidatori e comportamenti molesti da parte del vicino, mai denunciati perché fino a quel momento non si era spinto a un'aggressione così grave. L'uomo risulta già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati di violenza di genere.

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