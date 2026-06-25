L’uomo sostiene che, al termine della discussione, l’attore gli avrebbe sottratto il cellulare e le chiavi dell’auto, impedendogli di lasciare l’abitazione. Nella denuncia si parla anche di minacce e strattoni. Dopo il malore accusato dall’elettricista sarebbero intervenuti il personale del 118 e le forze dell’ordine. L’uomo, che chiede un risarcimento dei danni, ha poi formalizzato l’esposto da cui è scaturito il procedimento.