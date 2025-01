Raz Degan vive in un trullo in Puglia con Cindy Stuart. “Siamo insieme da quasi 8 anni e stiamo bene. Il nostro rapporto è segreto, intimo, viviamo lontano dai riflettori, in giro per il mondo sei mesi all’anno, coltiviamo la terra” racconta l’attore in tv. Sono passati 30 anni da quando è diventato celebre con uno spot in cui diceva “Sono solo fatti miei”, ma pare che la sua filosofia di vita sia ancora quella.