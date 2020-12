Shopping e baci per Raz Degan e la sua compagna 

Coccole e baci durante lo shopping a Roma per Raz Degan e la sua compagna, Stuart . La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi a passeggio per le vie del centro della Capitale. Affiatati e innamorati, si scambiano sguardi di fuoco e si lasciano andare a un bacio dopo gli acquisti nelle boutique di lusso.

Look casual per entrambi durante la passeggiata romana, lei con jeans neri strappati e stivaletti, lui in felpa e sneakers. Stuart e Raz hanno fatto acquisti costosi (una borsa super esclusiva e un cappello in una celebre pelletteria) e, soddisfatti della loro impresa, si scambiano un bacio a favore di paparazzi. L'ex modello abbassa la mascherina ma lei no: nemmeno per gustarsi le coccole cede alla tentazione di scoprire il volto.

Degan e Stuart stanno insieme da un anno circa e vivono il loro amore nel più totale riserbo. Di lei si sa solo il nome, e sono rarissimi gli scatti della coppia. Hanno trascorso il lockdown insieme e ne sono usciti più forti di prima. A giudicare dalle foto, tra loro il feeling è alle stelle. Accanto alla sua "bruna", il bel tenebroso Raz sembra aver dimenticato per sempre la "bionda" Paola Barale.

