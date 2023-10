Raz Degan: "Ho paura per i miei cari in Israele"

"Ho paura per i miei cari." Ospite a "Verissimo", Raz Degan parla con preoccupazione di ciò che sta succedendo in Israele, suo Paese natale, in cui vive ancora gran parte della sua famiglia.

"Sono riuscito a portare via da lì la mia sorellastra che ha quattro figli piccoli, ma non mio padre. Ha 80 anni e non vuole lasciare la sua casa", ammette l'attore ed ex modello, che considera questo momento come il più nero per il suo Paese dopo l'Olocausto.

"Quello che sta succedendo non è umano", commenta Degan. "Hanno trovato bambini senza testa. Ci sono state violenze sulle donne, costrette a chiamare le madri per farle assistere. Molte persone sono sparite, rapite. Non c'è una persona in Israele in questo momento che non sia stata ferita o colpita da questa tragedia".