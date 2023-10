Sophie Codegoni sulla rottura con Alessandro Basciano: "L'ho lasciato, mi ha tradita con la sua ex"

"Mi ha tradito con la sua ex, che mi ha scritto su Instagram per dirmi che avevano passato tre giorni insieme a Ibiza. Ho foto e video di loro insieme, in camera e in macchina". Ospite a "Verissimo", Sophie Codegoni parla della rottura con Alessandro Basciano, ammettendo di aver lasciato il compagno, padre della loro piccola Celine.

"La cosa che mi fa più male è che in quei tre giorni a lui non sia mai venuto in mente che stesse sbagliando. Io ero lì che gli mandavo foto della nostra bambina", aggiunge l'ex tronista di "Uomini e donne", specificando di aver chiuso ufficiamente la relazione meno di una settimana fa.

"Le cose tra di noi non andavano già da un mese. Ci sono state tante mancanze di rispetto, anche verbali, tanti sbagli, che non reputavo giusti, ma che giustificavo", spiega l'influencer, che, a oggi, non vede possibilità di un ritorno insieme: "Non lo voglio più vedere, è finita. Chi ti ama non ti tratta così, non ti dice quelle parole".