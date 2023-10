L'influencer, in diretta nel format social Casa Chi si è lasciata andare a un piccolo sfogo: "Non posso dire che non ci sono in mezzo persone. Ce ne sono e ci sono anche tante altre cose. Non è facile, ci sono tante cose che non si sanno", ha detto tra le lacrime.

Per Sophie Codegoni è difficile affrontare la fine della storia d'amore con Alessandro Basciano, iniziata circa due anni fa nella casa del "Grande Fratello Vip". "Non sto bene, è un momento brutto, bruttissimo. Però menomale che lavoriamo, che mi svago, la mia bambina che mi fa stare bene quindi si va avanti. La vita non finisce... non è il periodo più bello della mia vita ma va bene", ha confessato in diretta social.



Sophie Codegoni riprende in mano la sua vita Sophie Codegoni cerca di affrontare questo momento di crisi a piccoli passi, andando avanti con la sua vita anche per il bene della bambina: "Se sto a casa da sola sto troppo male. Stamattina sono andata dal parrucchiere, vado a spasso con la bimba, esco, cammino, faccio... non posso fermarmi".



L'annuncio della fine della relazione "Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto" con queste parole affidate ai social Sophie Codegoni ha annunciato la fine della relazione con Alessandro Basciano.