Dopo che lei ha scritto una Storia in cui ufficializzava l’addio dal compagno, padre di sua figlia Celine Blue, lui ha postato dal letto di ospedale scrivendo: “Non voglio che passi un messaggio sbagliato. Io e Sophie eravamo già in crisi, non l’ho mai tradita. Ora prego per la mia famiglia, per il mio riposo”.

Preoccupa e solleva molte domande la foto in cui si vede il braccio di Alessandro Basciano steso in un letto d’ospedale con le cannule. L’ex compagno di Sophie Codegoni scrive ai fan: “Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell'interesse di nostra figlia. Tuttavia, mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato".

Basciano nega il tradimento Dopo le accuse di Sophie Codegoni (“Successe cose gravissime”), Alessandro Basciano spiega: "Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo al tradimento". L'ex gieffino ha concluso sottolineando la delicatezza di questo contesto: "Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione. Ora prego per la mia famiglia, per il mio riposo".

I fan schierati in due fazioni opposte Ai follower di Sophie Codegoni le parole di Alessandro Basciano che nega un tradimento non sono bastate e sono convinti che dietro le accuse della ex gieffina ci siano segnali di infedeltà. Per i fan di Basciano, invece, lui è finito nel mirino ma le cause dell’addio e della crisi sono molteplici.

“Non ho una relazione con Basciano” Perfino la ragazza che sul web viene additata come la possibile pietra dello scandalo perché avvistata con Alessandro Basciano si è vista costretta a prendere la parola per spiegare la situazione e tirarsi fuori. “Premesso che sono basita su come certe persone possano inventare storie senza alcun fondamento – scrive Federica Ficara – Ci tengo a precisare che io e Alessandro Basciano ci conosciamo solo ed esclusivamente perché io e Gianluca Costantino (amico di Basciano, ndr) ci frequentiamo. Avrei preferito comunicare sui social la mia relazione in un modo e in un tempo certamente differente, ma considerato quanto sta accadendo tra Ale e Sophie mi sembrava corretto espormi. Mi spiace molto ed auguro ad entrambi di poter ritrovare presto pace e serenità”.