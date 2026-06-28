San Benedetto del Tronto, aggressione sessuale a una donna in spiaggia

La donna sarebbe stata importunata mentre era distesa in spiaggia a prendere il sole. L'uomo, di circa a 30 anni, l'ha colta di sorpresa e avrebbe cercato di immobilizzarla, impedendole di chiedere aiuto; la malcapitata è comunque riuscita ad attirare l'attenzione di alcuni bagnanti che sono prontamente intervenuti, bloccando il soggetto prima che andasse oltre la già grave molestia.



Immediatamente è stato dato l'allarme al numero delle emergenze e sul posto è giunta una volante della Polizia di Stato. Il soggetto è stato identificato e denunciato per violenza sessuale, avendo agito con costrizione della vittima. La donna è stata accompagnata per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto.