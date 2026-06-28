San Benedetto del Tronto, aggressione sessuale a una donna in spiaggia

San Benedetto del Tronto © Ente del Turismo
Agenti del commissariato di Polizia di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) hanno denunciato per violenza sessuale un cittadino di nazionalità italiana che sabato avrebbe molestato sessualmente una donna in un tratto di spiaggia del lungomare nord. La ricostruzione dell'accaduto è ancora al vaglio dei poliziotti che hanno raccolto il racconto della donna e di alcuni testimoni del fatto.
La donna sarebbe stata importunata mentre era distesa in spiaggia a prendere il sole. L'uomo, di circa a 30 anni, l'ha colta di sorpresa e avrebbe cercato di immobilizzarla, impedendole di chiedere aiuto; la malcapitata è comunque riuscita ad attirare l'attenzione di alcuni bagnanti che sono prontamente intervenuti, bloccando il soggetto prima che andasse oltre la già grave molestia.
Immediatamente è stato dato l'allarme al numero delle emergenze e sul posto è giunta una volante della Polizia di Stato. Il soggetto è stato identificato e denunciato per violenza sessuale, avendo agito con costrizione della vittima. La donna è stata accompagnata per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto.