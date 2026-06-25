Interprete ucciso a Milano, fermato un 19enne

Attraverso lo sviluppo delle immagini degli impianti di videosorveglianza gli inquirenti sono riusciti a ricostruire tutti i movimenti del presunto autore del reato. Nello specifico, quanto registrato avrebbe mostrato il percorso del fermato che, dal luogo del delitto, si sarebbe poi diretto a Melzo, Comune in cui risiede. Il fermo, si legge in un comunicato stampa dei carabinieri, "si è reso necessario per scongiurare il pericolo di fuga del giovane, il quale, è stato bloccato alla stazione ferroviaria di Melzo con numerosi bagagli al seguito". Il 19enne sarebbe stato trovato in possesso del tablet della vittima, verosimilmente sottratto successivamente all'aggressione. I militari hanno individuato anche un connazionale del fermato, un 17enne che, secondo quanto trapelato, era in compagnia del giovane nella giornata dell'omicidio. La sua posizione è al vaglio della procura dei minori.