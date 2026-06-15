In ogni caso, non c'è ancora certezza sull'oggetto con il quale Guerrino sia stato colpito alla testa: Ce ne sono vari pesanti e insanguinati in casa. Chi l'ha ucciso ha infierito sul viso e sulla testa. E l'attenzione si concentra anche su una statuina del Buddah. Ma quale sia l'arma lo stabilirà l'autopsia.