Guerrino negli scorsi anni aveva più volte denunciato casi di rapina e aggressioni. Nel 2023 l'interprete aveva raccontato di essere stato rapinato da un ragazzo conosciuto su una app per incontri sessuali, che aveva minacciato di picchiarlo se il 60enne non gli avesse consegnato i 25 euro in contanti che aveva nel portafogli. Il giovane aveva poi rovistato ovunque nell'appartamento dell'uomo, prendendo altri 250 euro. Dieci giorni dopo, quello stesso giovane era ricomparso sul pianerottolo di casa Guerrino, che avendolo riconosciuto aveva chiamato la polizia. Qualche settimana dopo un altro ragazzo, contattato tramite la medesima app, si era presentato a casa dell'interprete insieme ad altri due, tutti complici del primo rapinatore. Dopo essere stato malmenato, Guerrino era però riuscito a metterli in fuga con l'aiuto di alcuni passanti.