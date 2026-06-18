Firenze, il killer delle prostitute condannato all'ergastolo

Le indagini condotte dalla Procura di Prato portarono ai primi di giugno di un anno fa all'arresto di Frumuzache, reo confesso dei due delitti. Frumuzache, nel corso dell'udienza del 19 marzo, interrogato in aula, aveva raccontato di aver ucciso Ana Maria Andrei perché la donna, avendo saputo che non era italiano, si era rifiutata di avere un rapporto sessuale con lui. Maria Denisa Paun, invece, l'avrebbe uccisa - e poi decapitata il giorno successivo, dopo aver accompagnato i figli a scuola - perché lo avrebbe ricattato dicendo che avrebbe raccontato tutto alla moglie se non le avesse consegnato 10mila euro. La paura di perdere la famiglia sarebbe stata l'elemento scatenate della furia omicida.