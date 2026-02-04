Firenze, l'uomo che ha confessato gli omicidi di Denisa e Ana tenta di evadere dal carcere

© Da video
Aveva costruito una scala artigianale usando lenzuola e manici di scopa, ma è stato fermato
Ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano, a Firenze, Vasile Frumuzache, ex guardia giurata rumena di 32 anni, che ha confessato l'omicidio di Ana Maria Andrei, 27 anni, e di Maria Denisa Paun, 30 anni, due escort uccise tra l'agosto 2024 e il maggio 2025 a Montecatini Terme (Pistoia) e a Prato. L'uomo avrebbe costruito una scala artigianale usando lenzuola e manici di scopa, ma è stato fermato. La tentata evasione è avvenuta alla vigilia del processo per l'omicidio delle due donne.
"Pieno apprezzamento per l'operato dell'agente" di ronda che ha visto e bloccato il detenuto, afferma in un comunicato il delegato nazionale del sindacato Osapp, Canio Colangelo, che invece nello stesso testo esprime "forti perplessità sulle capacità organizzative e sulla sicurezza della struttura che, anche in questo caso, ha dimostrato di essere una groviera". "Ci si domanda infatti come ha potuto un detenuto che dovrebbe essere super sorvegliato per motivi di sicurezza e anche di incolumità - conclude -, rendersi autore di una tale azione".
"Apprezzamento e gratitudine" al personale di polizia penitenziaria "per la professionalità e la prontezza dimostrate", nella sventata evasione vengono espressi dal sindacato Sappe per la Toscana, col segretario Francesco Oliviero, il quale sottolinea però le "gravi carenze strutturali" del carcere. Sulla vicenda il segretario generale Donato Capece ha elogiato l'operato degli agenti - "È solo grazie alla loro professionalità se è stato possibile sventare una fuga che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime" - ribadendo "la necessità di investimenti strutturali, assunzioni e risorse adeguate per garantire la sicurezza negli istituti penitenziari".