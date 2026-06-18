Catania, ucciso e abbandonato nelle campagne: terzo arresto per omicidio

Nell'imminenza dell'inchiesta la 53enne era stata fermata per occultamento di cadavere e poi rilasciata. Secondo la Procura di Messina, le successive indagini, che si sono avvalse del supporto tecnico della sezione "Cyber" dei carabinieri di Catania e, soprattutto, di intercettazioni ambientali e telefoniche avviate dopo il delitto, avrebbero fatto emergere il ruolo dell'indagata nel delitto.