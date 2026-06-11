Mantova, chiama i carabinieri e accoltella il fratello davanti a loro: "Hai molestato mia moglie"

È tutto partito da una lite tra fratelli, entrambi indiani. Il maggiore sosteneva infatti, secondo la ricostruzione dei carabinieri, che il fratello 26enne avesse molestato sessualmente la cognata. Quando i toni si sono fatti troppo accesi, è stato lo stesso 30enne a contattare i carabinieri. Ma appena sono arrivate le pattuglie, quando si trovava ancora nel bel mezzo della feroce lite, il 30enne avrebbe in pochi istanti estratto un coltello e colpito il più giovane. Secondo i militari, che hanno visto di persona il tutto, avrebbe anche pronunciato frasi di morte: "Ti ammazzo".