Milano, la denuncia di una 31enne: "Abusata da uno sconosciuto nel bagno di un bar"

Una donna di 31 anni ha denunciato di essere stata sessualmente aggredita nella toilette di un bar del centro di Milano il 22 maggio 2026. Secondo il suo racconto, mentre stava trascorrendo la serata nel locale, si è recata in bagno con un'amica, che però è uscita prima di lei. Mentre era da sola, un giovane descritto come un ragazzo italiano, magro, dai capelli castani e ubriaco in modo evidente, l'avrebbe presa alle spalle palpeggiandola e cercando di baciarla. La 31enne lo ha spinto via cercando di sottrarsi all'aggressione, ma lui avrebbe reagito con forza sbattendola contro il muro.La donna è riuscita a divincolarsi, è corsa fuori e ha riferito di aver raccontato il fatto agli amici.