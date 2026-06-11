Milano, abusi di gruppo su studentessa in Erasmus: due ragazzi dal pm per difendersi

La giovane, stando alle indagini scattate dopo la denuncia, avrebbe subito violenze, definite "brutali" da chi indaga, da quattro aggressori dopo la serata trascorsa in una discoteca in via Corelli, alla periferia est del capoluogo lombardo. Due giovani, in particolare, l'avrebbero avvicinata all'interno del locale e poi all'esterno l'avrebbero trascinata in un luogo appartato. Poi, sarebbero arrivati altri due, chiamati dai primi, e gli abusi sarebbero proseguiti all'interno di un'auto. La ragazza, poi, accompagnata da un'amica, è andata in taxi in ospedale - alla clinica specializzata Mangiagalli - e poi in Questura a denunciare. La ventenne è stata anche ascoltata a verbale e successivamente è rientrata in Spagna dalla sua famiglia.