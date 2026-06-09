Studentessa Erasmus violentata a Milano, le indagini: "Stuprata da quattro persone in modo brutale"

Dopo le violenze, la ragazza si è recata alla clinica specializzata Mangiagalli in taxi accompagnata da un'amica. Qui l'equipe medica ha accertato le violenze. La 20enne si è poi recata in questura a denunciare lo stupro ed è stata ascoltata a verbale, una prima testimonianza per tentare di ricostruire quanto accaduto quella notte e per ottenere dettagli sugli aggressori. La giovane è ora rientrata in Spagna dalla sua famiglia.