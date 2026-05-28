Dopo aver ascoltato la vittima e aver raccolto la sua denuncia, le forze dell'ordine hanno individuato lo stabile in cui si sarebbero consumante le violenze. L'area è stata circondata e messa in sicurezza. Poi, con un blitz all'interno del complesso, gli agenti hanno identificato 22 cittadini extracomunitari irregolari. Undici di loro sono stati colpiti da provvedimento di espulsione e sono stati trasferiti presso i Cpr di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. Altri cinque, invece, sono stati riconosciuti tramite foto segnaletiche dalla vittima e sono stati arrestati.