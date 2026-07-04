L'aggressione si è verificata intorno alle 7.30. Stando al racconto di un testimone, il 55enne era seduto a uno dei tavolini all'esterno del locale insieme al figlio quando il gambiano sarebbe spuntato dal nulla, estraendo un coltellino dalla tasca con lama di 7 centimetri. "Lo ha colpito alla pancia una decina di volte, stava per scappare quando l'ho bloccato a terra", ha detto il testimone. Poi l'intervento delle volanti della polizia, giunte immediatamente sul posto, che hanno tratto in arresto il giovane con l'accusa di tentato omicidio. Venti le coltellate totali, tra addome e schiena.