Reggio Emilia: nega una pizza gratis, ucciso a coltellate

Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, di origine straniera, sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il gestore avrebbe risposto di no: "Te ne ho già offerte tre, ora basta". E lui lo avrebbe accoltellato. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida, ora è ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. Stipa, originario di Capo d'Orlando (Messina) viveva da tempo nella città emiliana e gestiva il locale da vent'anni. Sul posto le Volanti della questura con gli agenti che stanno cercando di ricostruire l'accaduto.