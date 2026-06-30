ASSASSINIO DOPO UNA LITE

Reggio Emilia: nega una pizza gratis, ucciso a coltellate

L'omicida, di origine straniera, era un cliente abituale. Ferita gravemente anche la sorella della vittima

30 Giu 2026 - 06:20
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Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis. È successo a Reggio Emilia dove Raffaele Stipa. il titolare della pizzeria Yoghi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città, è stato ucciso poco dopo le 22:30 di lunedì 30 giugno da quello che pare fosse un cliente abituale e che ora è in fuga e ricercato dalla polizia

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Ferita gravemente anche la sorella

 Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, di origine straniera, sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il gestore avrebbe risposto di no: "Te ne ho già offerte tre, ora basta". E lui lo avrebbe accoltellato. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida, ora è ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. Stipa, originario di Capo d'Orlando (Messina) viveva da tempo nella città emiliana e gestiva il locale da vent'anni. Sul posto le Volanti della questura con gli agenti che stanno cercando di ricostruire l'accaduto.

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