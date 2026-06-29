A Olmedo

Giovane di 26 anni ferito a coltellate in Sardegna, è grave

È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Indagini in corso

29 Giu 2026 - 06:00
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© Istockphoto

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Un ragazzo di 26 anni è stato ferito con quattro coltellate alla schiena a Olmedo, e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda, è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra due persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero che indagano per capire cosa sia successo. 

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