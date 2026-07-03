Sono state proprio le amiche della donna a lanciare l'allarme, dopo aver testimoniato in videochiamata alle prime fasi della brutale aggressione. Agenti della polizia si sono recati all'esterno dell'abitazione della coppia, ma nessuno ha aperto loro la porta. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che hanno finalmente permesso alle forze dell'ordine di entrare. La vittima è stata subito soccorsa e affidata al 118, che l'ha trasferita d'urgenza in ospedale. Secondo i primi esami medici l'equipe medica ha rilevato evidenti segni di strangolamento, la frattura delle ossa nasali e un trauma cranico con emorragia cerebrale. Dopo alcune ore, la donna è stata giudicata fuori pericolo di vita ma è rimasta ricoverata per la gravità delle ferite.