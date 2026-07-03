Lido di Camaiore

Lucca, uccide la ex moglie ricoverata, poi si toglie la vita

Un 80enne ha raggiunto la donna in ospedale e l'ha accoltellata ripetutamente prima di gettarsi dalla finestra

03 Lug 2026 - 14:14
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Dramma a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo di 80 anni ha infatti ucciso la ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra.

Accoltellata in ospedale

 È accaduto nella mattinata di venerdì 3 luglio, intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso, la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in gravi condizioni da tre settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente. Fino a questa mattina, quando l'uomo, una volta entrato nella sua stanza, ha estratto un coltello, colpendo ripetutamente l'ex coniuge ferendola a morte.

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Vani i soccorsi

 Poi, prima che qualcuno potesse lanciare l'allarme, si è gettato dalla finestra: il volo di diversi metri nel vuoto si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno immediatamente provato a rianimare sia la donna che l'uomo. Ma il personale medico non ha potuto far altro che constatare il duplice decesso. Su quanto accaduto, le autorità competenti hanno avviato le indagini.

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