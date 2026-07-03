Lucca, uccide la ex moglie ricoverata, poi si toglie la vita

Poi, prima che qualcuno potesse lanciare l'allarme, si è gettato dalla finestra: il volo di diversi metri nel vuoto si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno immediatamente provato a rianimare sia la donna che l'uomo. Ma il personale medico non ha potuto far altro che constatare il duplice decesso. Su quanto accaduto, le autorità competenti hanno avviato le indagini.