Firenze, schianto tra camper e moto sulla A11: un morto

Schianto sull'autostrada A11 Firenze-Mare. Stando alle prime ricostruzioni sembra che nel gravissimo incidente, avvenuto poco dopo le 9 di domenica 5 luglio, siano rimasti coinvolti un camper e una moto. A perdere la vita sarebbe stato un motociclista di 21 anni. L'incidente è avvenuto tra Chiesina Uzzanese e Montecatini, in direzione Firenze, all’altezza del chilometro 42. Traffico in tilt.