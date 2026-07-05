Firenze, schianto tra camper e moto sulla A11: un morto

Schianto sull'autostrada A11 Firenze-Mare. Stando alle prime ricostruzioni sembra che nel gravissimo incidente, avvenuto poco dopo le 9 di domenica 5 luglio, siano rimasti coinvolti un camper e una moto. A perdere la vita sarebbe stato un motociclista di 21 anni. L'incidente è avvenuto tra Chiesina Uzzanese e Montecatini, in direzione Firenze, all’altezza del chilometro 42. Traffico in tilt.
Soccorsi in azione
Sul posto è atterrato l’elisoccorso regionale Pegaso. Intervenuti anche i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e le pattuglie della polizia stradale.
Traffico in tilt
Al momento il tratto dell’A11 Firenze-Pisa Nord è chiuso tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme in direzione Firenze. Per gli automobilisti provenienti da Pisa e diretti verso Firenze, l'indicazione è quella di uscire a Chiesina Uzzanese, percorrere la strada provinciale 23 per poi rientrare in autostrada a Montecatini Terme.