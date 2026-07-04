La tragedia sulla statale Romea

Padova, incidente frontale con un'auto: motociclista di 34 anni muore sul colpo

Inutili i tempestivi soccorsi dei sanitari: troppo gravi le ferite riportate dal centauro

04 Lug 2026 - 19:40
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© Istockphoto

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Ennesima tragedia sulle strade del Padovano. Un motociclista 34enne residente a Mira, nel Veneziano, è morto sul colpo dopo un incidente frontale con un'automobile. Il fatale impatto si è verificato questo pomeriggio a Codevigoo. I due mezzi, come riportano i carabinieri, si sono scontrati frontalmente sulla statale Romea.

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L'intervento dei soccorritori

 Vani i tentativi di salvare il centauro. I soccorritori, giunti in tutta fretta sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constare il decesso: troppo gravi le ferite riportate nel tremendo impatto. Il conducente dell'auto, sotto choc, è uscito illeso dall'incidente. L'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso per essere sottoposto agli accertamenti clinici del caso per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Il suo nome potrebbe finire sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale colposo. Tra le cause al vaglio dei carabinieri l'eccessiva velocità, una manovra azzardata, ma anche una banale disattenzione. Sul posto, il Suem 118 e i carabinieri di Piove di Sacco per i rilievi.

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