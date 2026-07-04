Padova, incidente frontale con un'auto: motociclista di 34 anni muore sul colpo

Vani i tentativi di salvare il centauro. I soccorritori, giunti in tutta fretta sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constare il decesso: troppo gravi le ferite riportate nel tremendo impatto. Il conducente dell'auto, sotto choc, è uscito illeso dall'incidente. L'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso per essere sottoposto agli accertamenti clinici del caso per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Il suo nome potrebbe finire sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale colposo. Tra le cause al vaglio dei carabinieri l'eccessiva velocità, una manovra azzardata, ma anche una banale disattenzione. Sul posto, il Suem 118 e i carabinieri di Piove di Sacco per i rilievi.