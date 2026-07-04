Tragico incidente nel Fermano: 90enne travolta e uccisa mentre attraversa la strada in carrozzina

Tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì 3 luglio a Sant'Elpidio a Mare, nel Fermano. Una donna di 90 anni, in carrozzina, è stata investita da un'auto in transito ed è morta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'anziana stava attraversando la strada in località Cretarola quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata travolta dalla vettura. A seguito dell'impatto, la 90enne è caduta sull'asfalto e di lì a poco è spirata. Vano ogni tentativo di rianimazione. Saranno ora i carabinieri a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.