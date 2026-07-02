Imperia, quad precipita sui monti: tre morti

Tragedia sulle montagne di Imperia, dove un quad è precipitato in un'area particolarmente impervia del Monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo. Secondo le prime informazioni, nell'incidente hanno perso la vita tre persone. Sul posto è stata attivata una vasta operazione di soccorso che vede impegnati il personale sanitario, i vigili del fuoco, intervenuti anche con l'elicottero Drago, e i carabinieri. Le squadre di soccorso sono al lavoro per il recupero delle vittime, mentre i carabinieri stanno effettuando i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente e le cause che hanno provocato la caduta del mezzo.