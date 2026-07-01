Scontro fra due auto nel Pavese, è morto il bimbo di 5 mesi ferito

Era rimasto gravemente ferito in uno scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì 29 giugno nel Pavese, più precisamente lungo la tangenziale Casteggio-Voghera, a Montebello della Battaglia. Il piccolo, di appena cinque mesi, è morto nelle ultime ore al Policlinico San Matteo di Pavia, dove era stato trasportato dagli operatori del 118. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle due vetture coinvolte nell'incidente insieme alla sua mamma: la donna, 35 anni è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri due uomini coinvolti nell'incidente. Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale per far luce sulle cause dello schianto avvenuto lungo la tangenziale Casteggio-Voghera.