Andrea viveva a Trofarello ed era un grande appassionato di musica trap. Solo pochi giorni prima della tragedia aveva partecipato insieme alla cugina al concerto di Sfera Ebbasta all'Allianz Stadium di Torino, una serata che aveva condiviso con entusiasmo. La sua morte ha profondamente colpito l'intera comunità. Sui social sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici, conoscenti e cittadini. Anche il Comune di Trofarello ha voluto ricordarlo con un messaggio di vicinanza alla famiglia: "Andrea Salvati aveva solo diciotto anni. Un futuro intero davanti a sé, tragicamente spezzato da un incidente che lo ha portato via alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che lo conoscevano" si legge nella nota diffusa dall'amministrazione comunale, che ha espresso le proprie condoglianze ai familiari del giovane in questo momento di profondo dolore.