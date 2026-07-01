Torino, muore dopo l'ultima consegna di una pizza: lavorava per pagarsi il viaggio dei 18 anni
Il sogno del giovane di Trofarello di un'estate in Spagna con gli amici si è spezzato in un incidente avvenuto sotto una pioggia battente a Poirino
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Aveva deciso di guadagnarsi da solo i soldi per il viaggio che sognava da mesi. L'obiettivo era trascorrere l'estate in Spagna insieme ai suoi amici per festeggiare i diciott'anni, compiuti lo scorso febbraio. Per questo Andrea Salvati lavorava come fattorino in una pizzeria, mettendo da parte ogni euro con impegno e determinazione. Quel sogno, però, si è infranto nella serata di domenica, quando il ragazzo ha perso la vita in un incidente stradale, mentre stava tornando al lavoro dopo l'ultima consegna.
L'incidente sotto la pioggia
Il dramma si è consumato intorno alle 22.30 a Poirino, nel Torinese. Dopo aver consegnato una pizza, Andrea era risalito sul suo scooter per fare ritorno in pizzeria e terminare il turno. Durante il tragitto, sotto una pioggia intensa, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro lo spartitraffico di una rotatoria. L'impatto è stato particolarmente violento: il diciottenne è rimasto schiacciato dal proprio ciclomotore, riportando un grave trauma al torace.
I soccorsi e il ricovero al Cto
Andrea è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cto di Torino. In un primo momento le sue condizioni non sembravano far presagire il peggio, ma con il passare delle ore il quadro clinico è peggiorato rapidamente. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il giovane è morto poche ore dopo il ricovero.
Indagini in corso sulla dinamica
I carabinieri della compagnia di Chieri stanno ricostruendo con precisione quanto accaduto. Dai primi accertamenti emerge che si sarebbe trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella che attribuisce un ruolo determinante alla pioggia battente, che potrebbe aver reso l'asfalto particolarmente scivoloso e provocato la perdita di controllo dello scooter.
Chi era la vittima
Andrea viveva a Trofarello ed era un grande appassionato di musica trap. Solo pochi giorni prima della tragedia aveva partecipato insieme alla cugina al concerto di Sfera Ebbasta all'Allianz Stadium di Torino, una serata che aveva condiviso con entusiasmo. La sua morte ha profondamente colpito l'intera comunità. Sui social sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici, conoscenti e cittadini. Anche il Comune di Trofarello ha voluto ricordarlo con un messaggio di vicinanza alla famiglia: "Andrea Salvati aveva solo diciotto anni. Un futuro intero davanti a sé, tragicamente spezzato da un incidente che lo ha portato via alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che lo conoscevano" si legge nella nota diffusa dall'amministrazione comunale, che ha espresso le proprie condoglianze ai familiari del giovane in questo momento di profondo dolore.