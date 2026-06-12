Scontro frontale scooter-auto all'Isola d'Elba: morti due giovani

Tragedia all'Isola d'Elba. Due giovani in vacanza sono morti nel tardo pomeriggio di venerdì 12 giugno in un incidente con lo scooter. Secondo le prime ricostruzioni, erano appena sbarcati dal traghetto e provenivano dalla provincia di Lucca. Lo scontro è avvenuto nella zona di Marina di Campo, in via dell'Acquedotto, tra il mezzo a due ruote e una vettura, i cui passeggeri sono rimasti feriti. Sul posto i soccorritori e le ambulanze del 118 che ha mobilitato anche l'elisoccorso Pegaso 3. Un giovane, 23 anni, è morto sul colpo, l'altro poco dopo. Il medico ha constatato i due decessi dopo i tentativi di rianimazione in strada. Causa e dinamica dell'incidente ora sono al vaglio dei carabinieri.