Napoli, senza patente elude un posto di controllo e investe un pedone: morto 60enne

Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da una motocicletta guidata da un 29enne senza patente sul lungomare di Napoli. L'incidente stradale si sarebbe verificato nella tarda serata di giovedì in via Caracciolo. La vittima, residente a Grumo Nevano, nell'hinterland partenopeo, è stata investita dal giovane che, in sella alla sua moto in compagnia di una passeggera di 27 anni, alla vista di una pattuglia dei carabinieri ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo. Nella fuga, il centauro ha imboccato via Caracciolo contromano. Giunto ad alta velocità all'altezza del civico 12, lo scooter ha travolto violentemente il pedone che stava attraversando la strada. Il 29enne è risultato privo di patente poiché mai conseguita ed è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale aggravato.
L'impatto
A seguito del violento impatto tra la moto e il pedone, sia il conducente del mezzo che la passeggera sono caduti per terra e sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Le condizioni del 60enne sono apparse sin da subito disperate a causa delle gravi lesioni riportate. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Fatebenefratelli ma, nonostante i tentativi dei medici, è deceduto. Il centauro e la sua passeggera sono stati, invece, ricoverati all'ospedale del Mare. I rilievi tecnici e planimetrici del caso sono stati affidati alla polizia locale.
Alla guida senza patente
Il 29enne alla guida della moto è risultato privo di patente di guida poiché mai conseguita e il motociclo era totalmente privo della copertura assicurativa obbligatoria. Il conducente è stato, inoltre, sottoposto agli accertamenti urgenti di rito per verificare l'eventuale stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcol o droga. Il giovane è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale aggravato. L'uomo resta piantonato e affidato alla struttura ospedaliera in regime di ricovero. Il motociclo è stato posto sotto sequestro penale, mentre la salma della vittima è stata trasferita presso l'istituto di Medicina legale, a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame autoptico.