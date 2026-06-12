Napoli, senza patente elude un posto di controllo e investe un pedone: morto 60enne

A seguito del violento impatto tra la moto e il pedone, sia il conducente del mezzo che la passeggera sono caduti per terra e sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Le condizioni del 60enne sono apparse sin da subito disperate a causa delle gravi lesioni riportate. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Fatebenefratelli ma, nonostante i tentativi dei medici, è deceduto. Il centauro e la sua passeggera sono stati, invece, ricoverati all'ospedale del Mare. I rilievi tecnici e planimetrici del caso sono stati affidati alla polizia locale.