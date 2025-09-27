Treviso, auto fugge all'alt dei carabinieri: un morto durante l'inseguimento

Un giovane è morto e un altro è rimasto ferito dopo che la loro auto è fuggita all'alt dei carabinieri andando a schiantarsi, durante un inseguimento, prima contro un palo dell'illuminazione e poi contro un albero. L'incidente è avvenuto sabato sera a Sant'Andrea Oltre Muson, una frazione di Castelfranco Veneto (Treviso). La vittima è un trevigiano di 27 anni, che sedeva accanto al conducente, un 37enne, originario di Mantova ma residente in Toscana. Quest'ultimo ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso presso il pronto soccorso dell'ospedale di Treviso.