Treviso, auto fugge all'alt dei carabinieri: un morto durante l'inseguimento

La vittima è il passeggero, un 27enne, mentre il conducente, un 37enne con la patente revocata, ha riportato gravi ferite
© Carabinieri
Un giovane è morto e un altro è rimasto ferito dopo che la loro auto è fuggita all'alt dei carabinieri andando a schiantarsi, durante un inseguimento, prima contro un palo dell'illuminazione e poi contro un albero. L'incidente è avvenuto sabato sera a Sant'Andrea Oltre Muson, una frazione di Castelfranco Veneto (Treviso). La vittima è un trevigiano di 27 anni, che sedeva accanto al conducente, un 37enne, originario di Mantova ma residente in Toscana. Quest'ultimo ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso presso il pronto soccorso dell'ospedale di Treviso.
L'auto, poco prima, era transitata a forte velocità e commettendo diverse violazioni al codice della strada passando davanti ai carabinieri che inutilmente hanno tentato un alt. La pattuglia dell'Arma si è quindi messa all'inseguimento della macchina che è poi finita fuori strada, ribaltandosi.
Il 37enne, che era già conosciuto alle forze dell'ordine, guidava senza patente perché gli era stata revocata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Castelfranco Veneto, i vigili del fuoco di Treviso per la messa in sicurezza di un palo elettrico danneggiato e i sanitari del Suem 118. L'area è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.
