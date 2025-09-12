Bologna, inseguito dalla polizia si schianta in auto contro un palo: morto 18enne

Secondo le prime informazioni, i due giovani a bordo dell'auto si sono dati alla fuga non fermandosi a un controllo della volante. La macchina su cui viaggiavano è risultata rubata, ed è stata notata dagli agenti. L'equipaggio della volante si è avvicinato per un controllo mentre la vettura era ferma al semaforo rosso, ma appena è scattato il verde i due ragazzi sono partiti a velocità elevata. A quel punto è scaturito un inseguimento durato alcuni minuti. Data la velocità sostenuta, la volante li ha persi e proseguendo sulla strada ha poi trovato l'auto incidentata contro un palo.