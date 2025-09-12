Bologna, inseguito dalla polizia si schianta in auto contro un palo: morto 18enne

La vittima di origine albanese. Con lui a bordo della vettura, risultata rubata, c'era un altro connazionale, di 19 anni, rimasto ferito
Incidente stradale alle 5 di venerdì mattina a Bologna. Un veicolo, durante un inseguimento con la polizia, si sarebbe schiantato contro un palo della luce e contro altre vetture in sosta. Nello scontro è morto un 18enne di origine albanese. Con lui a bordo dell'auto, risultata rubata, c'era un altro connazionale, di 19 anni, rimasto ferito. Il sinistro si è verificato all'altezza dell'incrocio con via dei Lamponi.
Secondo le prime informazioni, i due giovani a bordo dell'auto si sono dati alla fuga non fermandosi a un controllo della volante. La macchina su cui viaggiavano è risultata rubata, ed è stata notata dagli agenti. L'equipaggio della volante si è avvicinato per un controllo mentre la vettura era ferma al semaforo rosso, ma appena è scattato il verde i due ragazzi sono partiti a velocità elevata. A quel punto è scaturito un inseguimento durato alcuni minuti. Data la velocità sostenuta, la volante li ha persi e proseguendo sulla strada ha poi trovato l'auto incidentata contro un palo.
La volante e l'auto dei due giovani non sono mai entrate in contatto, nè gli agenti hanno avuto modo di assistere allo schianto. Immediatamente è stato prestato soccorso ai due giovani, il conducente 19enne, privo di precedenti, è risultato quasi illeso e non gravemente ferito come appreso in un primo momento. Purtroppo il passeggero, di 18 anni, è deceduto sul colpo. Il giovane risultava avere alcuni precedenti per furto e resistenza.
