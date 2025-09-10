Piacenza, investì e uccise una coppia di fidanzati: restituita la patente all'automobilista

A quattro anni dalla tragedia di Zena di Carpaneto (Piacenza), dove il 30enne Daniele Zanrei e la fidanzata 26enne Sonia Tosi furono investiti e uccisi, l'automobilista condannato per duplice omicidio stradale può tornare al volante di una macchina. Il giudice di pace di Piacenza ha infatti annullato la revoca della patente, un provvedimento che era stato emesso dalla prefettura dopo la condanna a 5 anni e 7 mesi pronunciata dalla Corte d'Appello di Bologna. Lo riporta il quotidiano piacentino Libertà.