Cronaca
HA VIAGGIATO PER 20 CHILOMETRI

Milano, bimbo di 6 anni si allontana da casa e prende il bus | Investito da un'auto, finisce in ospedale

Il piccolo, di origine peruviana, è stato trovato con lievi ferite all'ospedale di Desio (Monza e Brianza)

30 Ago 2025 - 17:30
© Istockphoto

© Istockphoto

Si è allontanato da casa, ha preso l'autobus, è finito a 20 chilometri di distanza ed è stato infine investito da un'auto, finendo in ospedale con lievi ferite. Protagonista di questa "avventura" è un bambino peruviano di 6 anni, che nella mattinata di venerdì 29 agosto ha girovagato a piedi e con i mezzi tra la Città metropolitana di Milano e la provincia di Monza Brianza. In corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto.

Cosa è successo

 I carabinieri sono intervenuti a Novate Milanese dopo la segnalazione dell'allontanamento da casa del piccolo di origine peruviana, in Italia da pochi mesi. Dai primi accertamenti dei militari si è appreso come il bimbo fosse salito su un autobus della linea 89, scendendo al capolinea in via Ciccotti a Milano, zona Comasina. Le ricerche - condotte poi ad ampio raggio dai carabinieri di Milano - hanno permesso di ritrovare il piccolo, in buona salute, all'ospedale di Desio (Monza Brianza). Qui era stato portato da un'ambulanza dopo essere stato vittima di un investimento a Cesano Maderno, a circa 20 chilometri di distanza da Novate Milanese, riportando qualche lieve escoriazione

Le ricerche

 Per cercarlo era stata attivata un'articolata battuta delle forze dell'ordine, anche con l'ausilio di cani molecolari e dell'elicottero dell'Arma. Il bambino è stato quindi raggiunto dai genitori e dai carabinieri della stazione di Novate Milanese (Milano), che proseguiranno gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

