Milano, bimbo di 6 anni si allontana da casa e prende il bus | Investito da un'auto, finisce in ospedale

Si è allontanato da casa, ha preso l'autobus, è finito a 20 chilometri di distanza ed è stato infine investito da un'auto, finendo in ospedale con lievi ferite. Protagonista di questa "avventura" è un bambino peruviano di 6 anni, che nella mattinata di venerdì 29 agosto ha girovagato a piedi e con i mezzi tra la Città metropolitana di Milano e la provincia di Monza Brianza. In corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto.