Bimbo caduto dall'auto in corsa, è giallo sul seggiolino

Sembra che al momento dell'ispezione della polizia nella macchina non ci fosse. Il padre avrebbe detto che era stato prestato il giorno prima ad amici
© Italy Photo Press
Ci sono elementi poco chiari sul caso del bambino di due anni rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una macchina in corsa sulla strada provinciale che da Corchiano porta a Viterbo. Innanzitutto, è giallo sul seggiolino: sembra che, al momento dell'ispezione della polizia nella macchina, il seggiolino per i bambini non ci fosse. Interpellati dagli inquirenti in merito alla sua assenza, un amico di famiglia che era alla guida dell'auto e il padre del bambino avrebbero risposto che era stato prestato il giorno prima ad amici.
In un primo momento, era stato riferito che alla guida dell'auto ci fosse la madre. A guidare la macchina, invece, era un amico di famiglia. La donna con il figlio sanguinante è arrivata ieri sera intorno alle 19 al pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove ha raccontato ai medici che era stato il fratellino di tre anni a sganciare la cintura di sicurezza del piccolo e successivamente ad aprire la portiera da dove era caduto mentre l'auto viaggiava.
Le indagini della squadra mobile di Viterbo hanno confermato la versione dell'accaduto data dalla donna all'agente del posto di guardia del pronto soccorso e ai medici, prima di partire con il piccolo per il Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato d'urgenza. Dai successivi approfondimenti è risultato che alla guida c'era un uomo che stava accompagnando con la sua Nissan la famiglia a fare la spesa, visto che il marito della donna era fuori per lavoro. E sarebbero stati proprio l'amico di famiglia e il padre del bambino ferito a confermare la versione dell'incidente.
Ci sono dubbi, poi, sulle portiere della macchina: erano dotate di sistemi di sicurezza dei bambini? E se c'erano perché non hanno funzionato?
Commenti (0)