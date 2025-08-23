Bimbo caduto dall'auto in corsa, è giallo sul seggiolino

Le indagini della squadra mobile di Viterbo hanno confermato la versione dell'accaduto data dalla donna all'agente del posto di guardia del pronto soccorso e ai medici, prima di partire con il piccolo per il Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato d'urgenza. Dai successivi approfondimenti è risultato che alla guida c'era un uomo che stava accompagnando con la sua Nissan la famiglia a fare la spesa, visto che il marito della donna era fuori per lavoro. E sarebbero stati proprio l'amico di famiglia e il padre del bambino ferito a confermare la versione dell'incidente.