ILLESI I GENITORI

Auto in un fiume a Jesolo, grave un bambino di cinque anni

10 Ago 2025 - 15:43
© Da video

Un'automobile è caduta in un fiume a Jesolo (Venezia) e nell'incidente è rimasto gravemente ferito un bambino di cinque anni. Il piccolo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco dal veicolo. Illesi i genitori. Sembra che chi era alla guida abbia perso il controllo dell'auto, caduta nel fiume Sile. Mamma e papà del piccolo sono riusciti a salvarsi e a chiamare i soccorsi, mentre il bambino è rimasto intrappolato, seduto sul seggiolino, agganciato dalle cinture mentre l'auto andava a fondo.

jesolo
incidente

