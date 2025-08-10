Ragazzo disperso nel fiume Tanaro (Cuneo), arrestato un amico: "Lo ha gettato in acqua"

Cosa era successo - L'episodio era accaduto a Verduno (Cuneo) il 22 aprile 2025. I quattro amici, tutti residenti a Bra (Cuneo) e figli di migranti, si erano recati Verduno, tra le colline e i vigneti di Langa, dove il Tanaro - sesto fiume per lunghezza d'Italia e secondo del Piemonte - scorre poco prima di arrivare ad Alba e dirigersi poi verso la confluenza con il Po, in provincia di Alessandria. È un tratto fluviale noto per la particolarità della "Spiaggia dei cristalli" di gesso, spesso frequentata nella bella stagione. Quel giorno era soleggiato, ma il fiume era ingrossato e torbido per il maltempo dei giorni precedenti. Le ricerche di Abdou sono state sospese dopo una settimana. La Procura aveva quindi disposto il sequestro dei telefonini dei tre minori e le indagini erano state affidate ai carabinieri di Bra. Dopo che l'amico era scomparso nel Tanaro, secondo quanto emerso dalle indagini gli altri tre si erano sentiti per confrontarsi sul comportamento da tenere nel caso in cui i militari li avessero convocati.