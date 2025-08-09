Tragedia a Mondello, cade dal gommone e viene colpito dalle eliche: morto

Gli amici che erano con lui sul natante hanno tentato invano di soccorrere il giovane
Tragedia a Mondello, nota località turistica di Palermo, dove un ragazzo di 23 anni, Simone La Torre, è caduto da un gommone finendo sull'elica che gli ha provocato gravissime ferite al torace: il giovane è morto poco dopo. Gli amici che erano con lui sul natante hanno tentato di soccorrerlo e lo hanno portato al molo. Sono intervenuti la polizia, la guardia di finanza e la capitaneria di porto che hanno affidato il ragazzo agli uomini del 118. Le sue condizioni erano però gravissime. Aveva perso molto sangue.
Secondo quanto ricostruito da Capitaneria di porto, Guardia di finanza e 118, la vittima era a cavalcioni su uno dei due tubolari del gommone, quando ha perso l'equilibrio ed è caduto in acqua. Il giovane è stato risucchiato dai vortici delle eliche del motore che lo hanno ferito mortalmente. Sulla tragedia la Procura di Palermo ha aperto un fascicolo. Il gommone è stato sequestrato. Il mezzo risulterebbe noleggiato. La Capitaneria di Porto ha avviato le audizioni dei presenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Sul luogo è intervenuto anche il medico legale per l’ispezione cadaverica. La procura valuterà se disporre l’autopsia sul corpo del giovane.
Un pomeriggio di svago che si è trasformato in tragedia a Mondello, borgata marinara di Palermo. A perdere la vita è stato Simone La Torre, 23 anni, che si trovava a bordo di un gommone di circa nove metri insieme a un gruppo di sette-otto amici. Gli amici hanno subito condotto il gommone verso il molo vecchio, di fronte a piazza di Mondello, dove ad attenderli c’era un’equipe del 118 allertata in precedenza. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il 23enne non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.
