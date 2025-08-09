Tragedia a Mondello, cade dal gommone e viene colpito dalle eliche: morto

Tragedia a Mondello, nota località turistica di Palermo, dove un ragazzo di 23 anni, Simone La Torre, è caduto da un gommone finendo sull'elica che gli ha provocato gravissime ferite al torace: il giovane è morto poco dopo. Gli amici che erano con lui sul natante hanno tentato di soccorrerlo e lo hanno portato al molo. Sono intervenuti la polizia, la guardia di finanza e la capitaneria di porto che hanno affidato il ragazzo agli uomini del 118. Le sue condizioni erano però gravissime. Aveva perso molto sangue.