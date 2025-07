Pisa, famiglia travolta dalle onde: tre 20enni salvano madre e figlia | Zia trascinata al largo

Tragedia al largo di Gombo, località sul litorale pisano davanti alla tenuta di San Rossore. Un'intera famiglia si è improvvisamente trovata in difficoltà in acqua, verosimilmente a causa delle forti correnti nella zona della foce dell'Arno. Tre 20enni - Lorenzo Pizzone, Simone Candian e Nico De Luca, nessuno dei quali è bagnino - si sono gettati in mare per salvare il gruppo che stava affogando: i giovani sono riusciti a riportare a riva la madre e la figlia minorenne; lo zio è stato prelevato, ancora vivo, da un pescatore sportivo presente in zona con il suo barchino, mentre la zia è morta al largo.