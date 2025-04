Due giovani dispersi in mare a Olbia, ricerche in corso

Due giovani di Olbia, di 24 e 20 anni, risultano dispersi da sabato notte, dopo che erano usciti in mare nella mattinata per una battuta di pesca a bordo di una barca in vetroresina con motore fuoribordo. La guardia costiera ha ricevuto nella tarda serata una segnalazione da parte di familiari dei due ragazzi, preoccupati per il mancato rientro a casa. La capitaneria ha attivato immediatamente le ricerche e contemporaneamente è stata disposta l'uscita in mare di tutti i mezzi navali disponibili sia di Olbia sia di Golfo Aranci. Richiesto anche l'intervento di un elicottero.