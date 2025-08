Turista uccisa dal motoscafo, lo skipper positivo alla droga | Lui: "Ho bevuto tè energizzante"

La 33enne aveva noleggiato una barca insieme ad alcune amiche per fare un giro sul lago di Como: per guidarla, non c'è bisogno di avere la patente nautica. In base alla ricostruzione, il natante guidato dal 45enne avrebbe speronato - per cause ancora da chiarire - l'imbarcazione delle ragazze, facendo sbalzare Julina in acqua. L'uomo è stato il primo a buttarsi in acqua per aiutarla, portandola sul pontile in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Una volta recuperata, è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Troppo gravi però le ferite per la 33enne: la sua gamba è stata tranciata dall'elica dell'imbarcazione, facendola morire dissanguata. Sul posto erano intervenuti i sanitari di Areu, gli Opsa della Croce rossa di Lecco in idroambulanza, i vigili del fuoco, i militari della Guardia costiera, i finanzieri del Reparto operativo aeronavale, la polizia e gli agenti della Polizia locale.