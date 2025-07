A Padenghe sul Garda, nel Bresciano, un uomo è caduto in acqua, probabilmente dopo aver avuto un malore, senza più risalire. La vittima è un uomo di 59 anni, impiegato come operaio per la manutenzione delle barche nel porticciolo affacciato sul lago. L'operaio si occupava della pulizia delle imbarcazioni. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici di Asst Garda.