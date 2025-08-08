Logo Tgcom24
scomparsi tra le onde

Canale di Sicilia, migranti si tuffano per raggiungere un peschereccio: tre dispersi

08 Ago 2025 - 08:58
© ansa

Tre migranti, due originari della Guinea e un minore del Camerun, si sono gettati in mare nel disperato tentativo di farsi notare da un'imbarcazione molto lontana dal barchino sul quale viaggiavano e sono scomparsi tra le onde. A raccontarlo, alla guardia costiera e poi a personale dell'hotspot, sono stati alcuni dei 50 migranti salvati giovedì nel Canale di Sicilia da una motovedetta. Avevano visto un'imbarcazione, probabilmente un peschereccio, e l'hanno seguito per ore. Quando hanno finito il carburante in tre hanno deciso di gettarsi in mare per provare ad avvicinarsi ed essere tutti soccorsi. 

